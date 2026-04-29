Conselho de Cooperação do Golfo conclui cúpula consultiva em Jidá

JIDÁ, 29 de abril de 2026 (WAM) — A cúpula consultiva dos líderes e chefes de delegação dos Estados do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) terminou nesta quarta-feira (29/04) em Jidá.

O secretário-geral do CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi, afirmou em comunicado que os líderes expressaram rejeição categórica às medidas ilegais do Irã para fechar o Estreito de Ormuz, obstruir a navegação e ameaçar sua segurança, bem como a quaisquer ações que possam afetar negativamente o tráfego marítimo na região, incluindo a imposição de taxas sob qualquer circunstância ou pretexto para a passagem de navios. Os dirigentes defenderam a restauração da segurança e da liberdade de navegação e o retorno das condições no estreito ao cenário anterior a 28 de fevereiro de 2026.

A reunião abordou os desdobramentos regionais recentes, especialmente a escalada de tensões na região e os ataques iranianos aos países do CCG e à Jordânia, bem como formas de estabelecer um caminho diplomático que encerre a crise e abra espaço para acordos e entendimentos que atendam às preocupações dos países do bloco e reforcem a segurança e a estabilidade no longo prazo.

Os líderes também elogiaram a capacidade demonstrada pelos países do CCG ao lidar com os desafios decorrentes da crise.

Albudaiwi acrescentou que os dirigentes do Golfo manifestaram forte condenação aos ataques iranianos contra os Estados do CCG e contra a Jordânia, que atingiram instalações civis e infraestrutura e provocaram perdas humanas e materiais, configurando grave violação da soberania dos países do bloco, da Carta das Nações Unidas, do direito internacional e dos princípios de boa vizinhança.

Segundo o secretário-geral, esses ataques também provocaram forte perda de confiança dos países do CCG em relação ao Irã, o que exige de Teerã iniciativas concretas e sérias para reconstruir essa confiança.