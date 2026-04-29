Petróleo mantém alta e ouro fica estável em meio à volatilidade

CAPITAIS, 29 de abril de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira (29/04), ampliando a sequência de ganhos iniciada há vários dias, enquanto o ouro apresentou pouca variação em meio a negociações voláteis.

No mercado de petróleo, o Brent para entrega em junho avançou US$ 0,52, ou 0,47%, para US$ 111,78 por barril às 01h54 GMT, enquanto os contratos mais negociados para julho chegaram a US$ 104,84, com alta de 0,4%. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos para junho também subiu US$ 0,57, ou 0,57%, para US$ 100,50 por barril.

Já o ouro se manteve praticamente estável, com leve viés de alta, avançando 0,1% no mercado à vista, para US$ 4.597,07 por onça às 02h43 GMT, após ter recuado na sessão anterior ao menor nível desde 2 de abril. Os contratos futuros para junho permaneceram estáveis em US$ 4.610,20.

Entre outros metais preciosos, a prata subiu 0,8%, para US$ 73,64 por onça, enquanto a platina caiu 0,4%, para US$ 1.930, e o paládio recuou 0,4%, para US$ 1.453,91.