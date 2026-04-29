Governante de Sharjah aprova estrutura organizacional da Autoridade de Arqueologia

SHARJAH, 29 de abril de 2026 (WAM) — O xeique doutor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, emitiu um decreto que adota a estrutura organizacional geral da Autoridade de Arqueologia de Sharjah (SAA, na sigla em inglês).

O decreto estabelece a aprovação da estrutura organizacional geral da entidade.

A medida também determina que o Conselho Executivo de Sharjah publique, por meio de decisões próprias, a estrutura organizacional detalhada da autoridade e as resoluções necessárias para implementar o decreto, incluindo a aprovação das descrições de cargos das funções das unidades organizacionais da entidade, de acordo com suas competências, além da criação, fusão ou extinção de quaisquer unidades organizacionais nos departamentos incluídos na estrutura geral.