Abu Dhabi registra alta de 36% no comércio exterior não petrolífero em 2025

ABU DHABI, 29 de abril de 2026 (WAM) — Estatísticas divulgadas pela Alfândega de Abu Dhabi mostram forte crescimento do comércio exterior não petrolífero do emirado em 2025, com alta de 36%, superando 415,4 bilhões de dirhams (US$ 113,1 bilhões), ante cerca de 306 bilhões de dirhams (US$ 83,3 bilhões) em 2024.

O avanço reflete a posição de Abu Dhabi como uma das economias que mais crescem no mundo em comércio exterior, impulsionada pela expansão das atividades comerciais e pelo fortalecimento das parcerias econômicas com mercados globais.

As exportações não petrolíferas registraram crescimento expressivo de 63% em 2025, alcançando 175,4 bilhões de dirhams (US$ 47,8 bilhões), ante 107,8 bilhões de dirhams (US$ 29,4 bilhões) no ano anterior. As importações avançaram 22%, totalizando 170,4 bilhões de dirhams (US$ 46,4 bilhões), frente a 140,2 bilhões de dirhams (US$ 38,2 bilhões) em 2024.

As reexportações também cresceram de forma consistente, com alta de 20%, chegando a 70 bilhões de dirhams (US$ 19,1 bilhões), ante 58 bilhões de dirhams (US$ 15,8 bilhões) no ano anterior.

Os resultados evidenciam a resiliência da economia de Abu Dhabi e o avanço contínuo da diversificação econômica. Também destacam a eficiência da infraestrutura do emirado no apoio ao comércio e aos negócios, reforçando sua posição como hub regional e global de comércio e logística.

Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi, afirmou que o desempenho do comércio exterior não petrolífero em 2025 reflete um sistema estruturado para eficiência, escala e continuidade. "Esse crescimento é impulsionado por um alinhamento deliberado entre políticas, infraestrutura e acesso ao mercado, permitindo que os fluxos comerciais se desloquem com rapidez e confiabilidade.”

Al Zaabi acrescentou que o desempenho das exportações, aliado ao crescimento sustentado das importações e reexportações, indica maior integração aos fluxos globais de comércio e uma posição mais competitiva nos principais corredores comerciais. Em um cenário global mais complexo, Abu Dhabi segue garantindo fluidez nas trocas comerciais, reduzindo atritos nas cadeias de suprimento e operando com consistência.

"O foco permanece na ampliação de parcerias, no avanço das capacidades logísticas e na promoção de um comércio transfronteiriço mais eficiente, reforçando o papel de Abu Dhabi como um hub confiável no sistema global de comércio", declarou.

Rashed Lahej Al Mansoori, diretor-geral da Alfândega de Abu Dhabi, disse que os resultados demonstram o sucesso das políticas do emirado na construção de um modelo econômico competitivo, baseado em diversificação, sustentabilidade e abertura, alinhado à visão estratégica local. "Esse crescimento acelerado reflete a força da colaboração entre os setores público e privado e destaca o papel do ecossistema aduaneiro como um facilitador estratégico do ambiente de negócios", afirmou.

Al Mansoori acrescentou que a Alfândega de Abu Dhabi continua a desenvolver suas operações em linha com as melhores práticas globais, por meio da adoção de soluções digitais avançadas e sistemas inteligentes, além do fortalecimento da gestão de riscos e do aumento da eficiência operacional.

Esses esforços contribuem para fluxos comerciais mais ágeis, maior rapidez na movimentação de mercadorias pelos portos e reforçam ainda mais a posição de Abu Dhabi como hub global de comércio e investimento.

Os dados também mostram a distribuição do comércio não petrolífero por modal: o transporte aéreo respondeu por 33,5% do total, o terrestre por 35% e o marítimo por 31,5%, refletindo o fortalecimento da resiliência do ecossistema comercial e a eficiência na movimentação de mercadorias por diferentes vias.