Mohammed bin Rashid aprova programa nacional para reforçar a resiliência das cadeias de suprimento nos Emirados Árabes Unidos

DUBAI, 29 de abril de 2026 (WAM) — O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, aprovou o lançamento do Programa Nacional para Reforçar a Resiliência das Cadeias de Suprimento nos Emirados Árabes Unidos.

A iniciativa deve fortalecer a segurança econômica, apoiar a competitividade global do país e reforçar a capacidade de adaptação e sustentabilidade no longo prazo.

O programa tem como objetivo garantir o abastecimento de alimentos, produtos médicos e bens industriais essenciais diante dos desafios globais. A estratégia adota uma abordagem integrada, que inclui a diversificação das fontes de importação, o apoio à produção local e à agricultura em parceria com o setor privado, além da ampliação de parcerias internacionais para assegurar a disponibilidade contínua desses itens.

A iniciativa também reforça os esforços preventivos dos Emirados Árabes Unidos para enfrentar riscos nas cadeias globais de suprimento, por meio da criação de um sistema nacional abrangente que assegure acesso sustentável a produtos essenciais e aumente a capacidade de resposta do país a cenários regionais e globais.

O programa prevê a identificação de produtos prioritários, a avaliação da exposição a riscos de importação, a definição de mercados estratégicos e fontes de abastecimento, além do estabelecimento de parcerias para garantir a continuidade do fornecimento.

A iniciativa também analisa oportunidades de ampliar a produção agrícola e industrial no país, ao mesmo tempo em que estuda possibilidades de investimento em setores-chave para sustentar as cadeias de suprimento no longo prazo e estabelecer parcerias internacionais com entidades capazes de produzir e fornecer em larga escala.

Além disso, o programa examina diferentes cenários relacionados a esses produtos essenciais e seus fornecedores, avalia a viabilidade de produção local e amplia oportunidades de investimento com países parceiros envolvidos em sua produção.