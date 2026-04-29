Autoridades dos Emirados Árabes Unidos prendem grupo envolvido em tráfico de drogas

ABU DHABI, 29 de abril de 2026 (WAM) — A Autoridade Nacional de Combate às Drogas dos Emirados Árabes Unidos informou que conduziu uma operação conjunta de um mês com as polícias de Dubai e Sharjah e com autoridades do Bahrein, que resultou na prisão de um grupo criminoso de 13 integrantes envolvido no tráfico de drogas.

Segundo a autoridade, os suspeitos, de nacionalidades asiáticas e africanas, eram liderados por um traficante asiático que operava fora do país.

Em coordenação com as forças de segurança do Bahrein, o líder do grupo foi detido no exterior e extraditado para os Emirados Árabes Unidos, onde responderá à Justiça. A operação ocorreu após investigações e monitoramento extensivos, durante os quais as autoridades acompanharam os deslocamentos e a coordenação entre os suspeitos.

As investigações mostraram que o grupo recebia instruções do líder no exterior para distribuir entorpecentes em diferentes regiões do país.

A autoridade informou que as apreensões totalizaram 56,623 quilos de substâncias narcóticas, além de 8.159 comprimidos psicotrópicos e uma grande quantidade de cigarros eletrônicos contendo óleo de haxixe, com valor estimado em cerca de 3,3 milhões de dirhams (US$ 898 mil).

A instituição afirmou que continuará intensificando os esforços para reforçar a proteção da sociedade e a segurança contra drogas. Acrescentou que a operação faz parte de uma estratégia nacional mais ampla para interromper as cadeias de fornecimento de drogas, não apenas com a repressão a distribuidores locais, mas também com o foco em líderes que comandam redes criminosas a partir do exterior.

A entidade destacou que a cooperação regional e internacional continua essencial no combate a crimes transnacionais, ressaltando que a coordenação contínua com agências parceiras permitiu rastrear a rede, frustrar seus planos e levar os envolvidos à Justiça.

A autoridade também afirmou que dispõe de bases legais e capacidade operacional para agir contra traficantes que atuam fora do país, garantindo a proteção da sociedade e dissuadindo tentativas de atingir os Emirados Árabes Unidos.