Presidente dos Emirados Árabes Unidos se reúne com o rei do Bahrein na presença de Mohammed bin Rashid e Mansour bin Zayed

ABU DHABI, 29 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o rei Hamad bin Isa Al Khalifa, do Bahrein, em visita ao país, na presença do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial.

As autoridades conversaram em tom cordial, refletindo a profundidade dos laços entre os dois países e seus povos.

As duas partes discutiram as relações bilaterais e a cooperação, reafirmando o compromisso conjunto de fortalecer os vínculos de forma a apoiar suas prioridades de desenvolvimento e interesses mútuos. Também trocaram opiniões sobre uma série de temas de interesse comum.

O xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, o xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, e diversas autoridades participaram da reunião.

O tenente-general xeique Nasser bin Hamad Al Khalifa, conselheiro de Segurança Nacional, secretário-geral do Conselho Supremo de Defesa do Bahrein e comandante da Guarda Real, também esteve presente.