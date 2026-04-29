Banco Central dos Emirados Árabes Unidos mantém taxa básica em 3,65%

ABU DHABI, 29 de abril de 2026 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos decidiu manter a taxa básica aplicada à facilidade de depósito overnight (ODF, na sigla em inglês) em 3,65%.

A decisão foi tomada após o anúncio do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, de manter inalterada a taxa de juros sobre reservas (IORB).

O banco central também decidiu manter a taxa de juros aplicada ao acesso a liquidez de curto prazo em 50 pontos-base acima da taxa básica para todas as facilidades permanentes de crédito.

A taxa básica, ancorada na IORB do Federal Reserve, indica a orientação geral da política monetária e funciona como piso efetivo para as taxas de juros do mercado interbancário de um dia nos Emirados Árabes Unidos.