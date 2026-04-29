Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos recebe assessor do primeiro-ministro do Canadá

ABU DHABI, 29 de abril de 2026 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, recebeu Scott Gilmore, assessor sênior do primeiro-ministro do Canadá para política externa, defesa e segurança, para discutir os desdobramentos regionais.

A reunião abordou as consequências dos ataques com mísseis iranianos não provocados e terroristas que atingiram os Emirados Árabes Unidos e diversos países irmãos e amigos, além de seus impactos sobre a paz e a segurança regionais e internacionais, a segurança marítima, o fornecimento de energia e a economia global.

Durante o encontro, Gilmore reafirmou a solidariedade do Canadá aos Emirados Árabes Unidos e o apoio a todas as medidas adotadas para proteger sua soberania, segurança e integridade territorial, bem como garantir a segurança de cidadãos, residentes e visitantes.

Abdullah bin Zayed agradeceu a visita de Gilmore e afirmou que ela reflete o fortalecimento das relações entre os dois países e reafirma a solidariedade plena do Canadá aos Emirados Árabes Unidos após a agressão terrorista iraniana.

As duas partes também discutiram os desdobramentos relacionados ao cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã e analisaram formas de reforçar os esforços regionais e internacionais para promover segurança, estabilidade e paz na região.

Os dois lados ainda trataram de uma série de temas de interesse comum relacionados às relações bilaterais e às formas de ampliar a cooperação em diversos setores, em apoio a interesses compartilhados.

A reunião contou com a presença de Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional.