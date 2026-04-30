Presidente dos Emirados Árabes Unidos parabeniza primeiro-ministro designado do Iraque em ligação

ABU DHABI, 30 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, parabenizou Ali Al Zaidi por sua designação para formar um novo governo no Iraque.

Mohamed bin Zayed desejou sucesso ao premiê designado em sua nova função e afirmou o compromisso contínuo dos Emirados Árabes Unidos em fortalecer as relações bilaterais e apoiar esforços que contribuam para a estabilidade no país e atendam às aspirações da população por progresso e prosperidade.

Ali Al Zaidi agradeceu ao presidente e manifestou votos de continuidade do progresso e da prosperidade dos Emirados Árabes Unidos.