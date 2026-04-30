Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe presidente da Região do Curdistão iraquiano

ABU DHABI, 30 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu Nechirvan Barzani, presidente da Região do Curdistão do Iraque.

Os dois lados discutiram a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e o Iraque, incluindo a Região do Curdistão, e formas de ampliá-la de modo a apoiar interesses mútuos e beneficiar as populações de ambos.

As partes também trocaram opiniões sobre temas de interesse comum, especialmente os desdobramentos regionais e suas implicações para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi; o tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de diversos xeiques, ministros e autoridades participaram da reunião.