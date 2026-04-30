Comitê de preços de combustíveis dos Emirados Árabes Unidos anuncia valores para maio

ABU DHABI, 30 de abril de 2026 (WAM) — O Comitê de Preços de Combustíveis dos Emirados Árabes Unidos anunciou os valores dos combustíveis para maio de 2026, mantendo o preço do diesel em medida que busca apoiar a continuidade de setores vitais, especialmente logística e cadeias de suprimento, contribuindo para o equilíbrio do mercado e a estabilidade de preços.

Os preços da gasolina tiveram ajuste limitado, em linha com as variações do mercado global, dentro do mecanismo mensal de precificação adotado no país, baseado em um sistema flexível e transparente que acompanha as flutuações internacionais, apoia a sustentabilidade e reflete as mudanças nos preços de energia de forma equilibrada.

O diesel foi mantido em 4,69 dirhams por litro.

A gasolina Super “98” ficou em 3,66 dirhams por litro.

A gasolina Special “95” foi fixada em 3,55 dirhams por litro.

A gasolina E-Plus “91” passou a custar 3,48 dirhams por litro.

A manutenção do preço do diesel reflete o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em sustentar um ambiente de negócios estável e garantir a fluidez das operações em diversos setores, especialmente os ligados ao transporte e às cadeias de suprimento, reforçando a posição do país como hub regional e global de comércio e logística.

O país segue desenvolvendo um sistema integrado de gestão do setor de energia, baseado em flexibilidade e transparência, para assegurar o abastecimento eficiente do mercado e manter o equilíbrio econômico sustentável diante de rápidas mudanças globais.