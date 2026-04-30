Sistemas de transporte e de cadeia de suprimentos dos Emirados Árabes Unidos seguem operando com eficiência e estabilidade, diz ministro

ABU DHABI, 30 de abril de 2026 (WAM) — O ministro de Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos e presidente do Comitê de Abastecimento e Transporte, Suhail Mohamed Al Mazrouei, afirmou que o sistema de transporte e de cadeias de suprimento do país continua operando com eficiência e estabilidade, apoiado por uma abordagem nacional integrada baseada em proatividade, coordenação e preparação para o futuro.

Al Mazrouei disse que a continuidade do sistema de transporte e das cadeias de suprimento reflete alto nível de resiliência diante dos desafios regionais e amplia a eficiência no fluxo de mercadorias. "Isso foi possível graças a uma infraestrutura flexível, que sustenta a continuidade das cadeias de suprimento, além da diversidade e integração dos modais marítimo, terrestre e ferroviário”, declarou.

O ministro explicou que, desde o início dos desdobramentos recentes, o volume de contêineres movimentados ultrapassou 262 mil unidades, com cerca de 4.800 caminhões operando diariamente para reforçar a conexão entre portos. Aproximadamente 1.200 embarcações também foram monitoradas em águas dos Emirados Árabes Unidos em termos de abastecimento e serviços.

Al Mazrouei acrescentou que o fortalecimento da conectividade entre os portos da costa do Golfo e da costa leste ocorre por meio de uma rede integrada de transporte rodoviário, apoiada por um conjunto de medidas que inclui a suspensão de restrições de circulação e isenções de taxas. Esse esforço é complementado por cooperação regional e internacional eficaz, que garantiu o fluxo contínuo de mercadorias.

O ministro afirmou que o sistema é gerido pelo Comitê de Abastecimento e Transporte dentro de um quadro nacional abrangente, baseado na colaboração com o setor privado e na coordenação entre mais de 20 entidades federais, locais e operacionais. O modelo é orientado por mecanismos claros de governança que priorizam eficiência e sustentabilidade, além de assegurar a conexão direta entre portos, fronteiras terrestres e a rede ferroviária.

Suhail Al Mazrouei destacou que a equipe nacional responsável pelo setor desempenha papel central no momento atual, com equipes operacionais especializadas em gestão de fluxos, dados e logística. O grupo opera uma sala nacional de operações 24 horas por dia, monitora em tempo real o movimento de cargas, prioriza a entrada e saída de embarcações em coordenação com o Ministério da Economia e resolve desafios operacionais de forma imediata. Também ajusta rotas conforme os níveis de pressão operacional, com coordenação contínua com autoridades e operadores.

O ministro ressaltou que os investimentos em infraestrutura tiveram papel decisivo no aumento da capacidade das cadeias de suprimento. A capacidade dos portos da costa leste cresceu vinte vezes, o movimento diário de caminhões aumentou trinta vezes em relação aos níveis anteriores, os pontos de refrigeração passaram de 490 para mais de 2.400 conexões elétricas e o número de guindastes superou 30 unidades. Além disso, foram disponibilizados mais de sete milhões de metros quadrados de áreas de armazenamento, incluindo espaços dedicados no Porto de Fujairah para movimentar mais de 2,8 milhões de toneladas métricas de cargas a granel provenientes de países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

Sobre coesão social, Suhail Al Mazrouei afirmou que o cenário observado nos Emirados Árabes Unidos reflete elevado nível de conscientização da sociedade e alta confiança na eficiência do sistema nacional. Segundo ele, isso também evidencia uma parceria sólida entre a população e as entidades governamentais, baseada em preparação e transparência. O ministro destacou que a integração entre governo e setor privado reforça um modelo avançado, que sustenta a continuidade dos serviços e fortalece a coesão social.

“A excepcional solidariedade e o espírito nacional responsável demonstrados pela comunidade dos Emirados Árabes Unidos são motivo de orgulho e apreço e confirmam que a força da nação provém da consciência e da união do seu povo”, ressaltou.

O subsecretário de Infraestrutura e Transportes do Ministério de Energia e Infraestrutura, Mohammed Al Mansoori, afirmou que as medidas flexíveis adotadas em apoio às empresas de transporte contribuíram diretamente para o setor logístico e ampliaram sua eficiência no atual momento, garantindo o fluxo contínuo e sem interrupções de mercadorias.

“Essas medidas incluíram a ativação de rotas alternativas, a suspensão das restrições à circulação de caminhões entre portos e a coordenação com as autoridades locais para remover as proibições de trânsito de caminhões nas estradas, o que contribuiu para acelerar as operações de transporte e reduzir o tempo de viagem”, disse.

O subsecretário acrescentou que foram isentas as tarifas de acesso em rotas que conectam a costa leste a outros portos, ativados corredores aduaneiros para agilizar procedimentos de liberação e reduzir o tempo de trânsito, além da simplificação das regras de entrada de veículos nos países do CCG, incluindo a autorização para a circulação de veículos vazios.

Sobre o desempenho portuário, Al Mansoori afirmou que as operações desde o início de março indicam alto nível de eficiência e prontidão dos portos dos Emirados Árabes Unidos. Segundo ele, o sistema portuário do país se caracteriza por capacidades integradas que ampliam sua habilidade de responder a diferentes cenários.

“Essas capacidades incluem capacidade operacional avançada e escalável, que permitiu aos portos absorver aumentos de forma eficiente, bem como integração operacional com a rede ferroviária e as passagens de fronteira terrestre para garantir o fluxo contínuo de cargas. Isso é sustentado por alta prontidão operacional, planos proativos, rotas alternativas e flexibilidade operacional para lidar com picos repentinos de forma eficiente.”

Al Mansoori afirmou que esses esforços refletem a integração entre as entidades envolvidas e contribuem para reforçar a competitividade dos Emirados Árabes Unidos como hub global de logística.

O xeique Khalid bin Abdullah bin Sultan Al Qasimi, presidente da Autoridade de Portos, Alfândegas e Zonas Francas de Sharjah, afirmou que a fluidez das operações logísticas reflete um nível avançado de integração nacional entre entidades federais, locais e operacionais. Segundo ele, essa integração elevou a eficiência dos portos, garantiu a sustentabilidade do desempenho e manteve o fluxo contínuo de bens e serviços nos mais altos padrões de prontidão.

O xeique explicou que os portos da costa leste representam um pilar estratégico dentro do sistema nacional, servindo como base para diversificar rotas das cadeias de suprimento e reforçar a posição dos Emirados Árabes Unidos como hub logístico regional e ator relevante no comércio global.

O capitão Mohamed Juma Al Shamisi, diretor-geral e CEO do grupo Abu Dhabi Ports, afirmou que as transportadoras nacionais desempenham papel central na continuidade das cadeias de suprimento ao fortalecer as capacidades do transporte marítimo e oferecer soluções logísticas integradas alinhadas às dinâmicas globais. Ele destacou que a elevada prontidão da frota nacional, aliada à flexibilidade operacional, garantiu fluxo estável e eficiente de mercadorias em situações de emergência, reforçando a segurança do abastecimento e a posição do país como hub confiável no comércio marítimo global.

Abdulla bin Damithan, presidente da Corporação de Portos, Alfândegas e Zona Franca de Dubai, declarou que os indicadores operacionais avançados dos Emirados Árabes Unidos demonstram a capacidade do país de acompanhar as rápidas mudanças no comércio global com eficiência e preparo.

Damithan destacou que a resiliência das cadeias de suprimento, o aumento na movimentação de contêineres e a maior conectividade entre portos evidenciam a integração do sistema logístico nacional.

O CEO da Etihad Rail, Shadi Malak, afirmou que a rede ferroviária nacional é um elemento central para reforçar a integração do sistema de transporte do país. De acordo com ele, a malha conseguiu conectar portos a fronteiras terrestres e zonas logísticas, impulsionando o fluxo de comércio em nível doméstico e regional.

Shadi Malak acrescentou que, desde o início das operações ferroviárias de carga em fevereiro de 2023, a rede gerou benefícios econômicos relevantes e apoiou o crescimento. O executivo disse que o papel do sistema segue em expansão no cenário atual, com aumento da capacidade operacional para acompanhar a crescente demanda por transporte de cargas e reforçar a posição dos Emirados Árabes Unidos como hub logístico global.