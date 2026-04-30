Presidente dos Emirados Árabes Unidos e primeiro-ministro da Nova Zelândia discutem relações bilaterais e situação regional em ligação

ABU DHABI, 30 de abril de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, durante a qual discutiram formas de ampliar a cooperação no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre os países.

Os dois lados reafirmaram o compromisso de avançar na parceria e intensificar a colaboração, especialmente em áreas prioritárias como economia, comércio, investimento e energia renovável, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento e o crescimento econômico em ambos os países.

As partes também discutiram os desdobramentos no Oriente Médio e suas implicações para a paz e a segurança regionais e internacionais, além dos impactos sobre a segurança marítima, a segurança energética e a economia global.