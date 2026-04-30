Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos e chanceler da França discutem cenário regional

ABU DHABI, 30 de abril de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, recebeu Jean-Noël Barrot, ministro para a Europa e Relações Exteriores da França, para discutir os desdobramentos regionais.

Os dois analisaram as consequências dos ataques com mísseis iranianos não provocados e classificados como terroristas contra os Emirados Árabes Unidos e diversos países irmãos e amigos, além de seus impactos na paz e a segurança regionial e internacional, a segurança marítima, o fornecimento de energia e a economia global.

O ministro francês reiterou a solidariedade de seu país aos Emirados Árabes Unidos e o apoio a todas as medidas adotadas para proteger sua soberania, garantir sua segurança e integridade territorial e assegurar a proteção de cidadãos, residentes e visitantes.

Abdullah bin Zayed agradeceu a visita de Jean-Noël Barrot e destacou que ela reflete a profundidade das relações estratégicas entre os países e reforça a solidariedade plena da França aos Emirados Árabes Unidos após a agressão terrorista iraniana.

O ministro também elogiou o apoio integral da França aos Emirados Árabes Unidos no enfrentamento dos ataques e afirmou que esse apoio demonstra a solidez das relações estratégicas entre os países e seu avanço contínuo em diversas áreas.

As duas partes também discutiram os desdobramentos do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã e ressaltaram a importância de reforçar os esforços internacionais para alcançar uma paz sustentável na região e atender às aspirações dos povos por mais desenvolvimento e prosperidade econômica.

Os dois lados trataram ainda de uma série de temas de interesse comum relacionados às relações estratégicas entre Emirados Árabes Unidos e França e às perspectivas de ampliar a cooperação bilateral em diversos setores, incluindo áreas econômica, cultural e tecnológica, em linha com os interesses compartilhados.

O assessor diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Anwar Gargash, e a ministra de Estado, Lana Zaki Nusseibeh, participaram da reunião.