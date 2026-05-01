Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos anuncia proibição de viagens de cidadãos do país ao Irã, Líbano e Iraque

ABU DHABI, 30 de abril de 2026 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos anunciou a proibição de viagens de cidadãos do país ao Irã, Líbano e Iraque, diante dos atuais desdobramentos regionais. A pasta orientou todos os emiradenses que se encontram nesses países a acelerar o retorno imediato ao território nacional.

O ministério destacou que a medida faz parte do compromisso dos Emirados Árabes Unidos de acompanhar a situação de seus cidadãos no exterior e garantir sua segurança, reforçando a importância de seguir todas as instruções e orientações emitidas pelas autoridades.

A pasta também pediu que cidadãos do país no Irã, no Líbano e no Iraque entrem em contato com o ministério, como parte das medidas preventivas adotadas para proteger o bem-estar da população.