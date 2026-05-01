Petróleo sobe mais de US$ 1 nesta sexta-feira

MELBOURNE, 1º de maio de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo avançaram nesta sexta-feira (01/05), ampliando os ganhos recentes.

Os contratos futuros do Brent para julho subiram US$ 1,19, ou 1,08%, para US$ 111,59 por barril às 1h49 GMT. Já o West Texas Intermediate (WTI) avançou 39 centavos, ou 0,37%, para US$ 105,46.

Os dois indicadores acumulam alta por quatro meses consecutivos. O contrato do Brent para junho, que expirou na quinta-feira (30/04), chegou a US$ 126,41 por barril, o maior nível desde março de 2022.