Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos reafirma apoio às medidas do Bahrein para garantir segurança nacional

ABU DHABI, 1º de maio de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reafirmou o apoio integral do país às medidas soberanas adotadas pelo Bahrein para garantir sua segurança, preservar sua soberania e proteger suas conquistas nacionais, além de enfrentar tentativas de desestabilização.

Abdullah bin Zayed destacou que a segurança do Bahrein é parte integrante da segurança dos Emirados Árabes Unidos e dos países do Golfo e reiterou o apoio firme a todas as ações adotadas pelo país para proteger sua segurança nacional e sua estabilidade.