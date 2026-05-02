Crescente Vermelho dos Emirados Árabes Unidos destina US$ 300 mil a centro cardíaco na Etiópia

ADDIS ABABA, 2 de maio de 2026 (WAM) — O Crescente Vermelho dos Emirados Árabes Unidos anunciou a doação de US$ 300 mil ao Centro Cardíaco da Etiópia para apoiar a prestação de cuidados médicos e a realização de cirurgias, especialmente em crianças.

O anúncio foi feito à margem da Corrida Beneficente Zayed, marcada para este domingo (03/05) em Addis Ababa, durante visita oficial à sede do centro, na capital etíope. A delegação incluiu o embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Etiópia, Mohamed Salem Al Rashdi; o general reformado Mohammed Hilal Al Kaabi, presidente do comitê organizador da corrida; e o secretário-geral do Crescente Vermelho dos Emirados, Ahmed Sari Al Mazrouei.

O secretário-geral afirmou que o apoio financeiro reforça os esforços do centro no tratamento de crianças e contribui para os objetivos da corrida beneficente, inspirada no legado do fundador dos Emirados Árabes Unidos, xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Ahmed Al Mazrouei disse que a iniciativa reflete o compromisso da instituição com o fortalecimento de ações na área de saúde, especialmente no tratamento de doenças cardíacas em crianças, contribuindo para melhorar a qualidade de vida de grupos mais vulneráveis e alinhando-se à visão da liderança do país de promover um mundo mais saudável e solidário.

O CEO do centro, Hiruy Ali Endries, agradeceu o apoio dos Emirados Árabes Unidos, representados pelo Crescente Vermelho, e afirmou que a contribuição representa um passo importante para ampliar a capacidade de atendimento e garantir assistência médica adequada aos pacientes.

Endries acrescentou que, desde a inauguração, a unidade atendeu cerca de 24 mil pacientes e realiza cirurgias em crianças e adultos. O centro também recebe pacientes de países vizinhos, atende entre 30 e 40 pessoas por dia e mantém uma lista de espera para consultas médicas.