Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe mensagem do presidente de Singapura

ABU DHABI, 2 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma mensagem escrita do presidente de Singapura, Tharman Shanmugaratnam, sobre as relações bilaterais entre os dois países.

A mensagem foi entregue ao vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, durante reunião com o ministro das Relações Exteriores de Singapura, Vivian Balakrishnan.

Os dois lados discutiram as consequências dos ataques com mísseis iranianos não provocados e terroristas que atingiram os Emirados Árabes Unidos e diversos países, especialmente seus impactos sobre a segurança marítima internacional, o fornecimento de energia, a economia global e a paz e segurança regionais e internacionais.

Balakrishnan reiterou a solidariedade de seu país aos Emirados Árabes Unidos e o apoio a todas as medidas necessárias para proteger sua soberania, integridade territorial e a segurança de cidadãos, residentes e visitantes.

Abdullah bin Zayed deu boas-vindas à visita do ministro e disse que ela reflete a profundidade das relações entre os países e reforça a solidariedade plena de Singapura após a agressão terrorista iraniana.

As duas partes também discutiram os desdobramentos do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã e destacaram a importância de reforçar os esforços regionais e internacionais para alcançar uma paz duradoura na região e garantir sua segurança e estabilidade.

Os dois lados trataram ainda de temas de interesse comum relacionados à relação estratégica e à parceria abrangente entre os dois países.

Abdullah bin Zayed afirmou que Emirados Árabes Unidos e Singapura mantêm relações estratégicas profundas, que seguem em expansão no âmbito da parceria abrangente, com o objetivo de apoiar metas de desenvolvimento e promover maior prosperidade econômica e desenvolvimento sustentável para suas populações.

O ministro de Estado Saeed bin Mubarak Al Hajeri participou da reunião.