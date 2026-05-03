Ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos se reúne com autoridades da Geórgia

TBILISI, 3 de maio de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Saeed Al Hajeri, realizou reuniões bilaterais durante visita de trabalho à Geórgia com a vice-primeira-ministra e ministra das Relações Exteriores, Maka Botchorishvili; o ministro da Proteção Ambiental e Agricultura, David Songulashvili; o ministro da Justiça, Paata Salia; e o vice-ministro da Economia e Desenvolvimento Sustentável, Genadi Arveladze.

Os encontros destacaram a solidez e o dinamismo das relações bilaterais entre os dois países. As partes discutiram formas de ampliar a cooperação em áreas de interesse comum, com foco em setores prioritários como economia, infraestrutura, serviços empresariais, agricultura, energia, proteção ambiental e sustentabilidade.

Saeed Al Hajeri reiterou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de fortalecer parcerias econômicas e de investimento com a Geórgia para promover interesses compartilhados.

As autoridades georgianas, por sua vez, elogiaram o avanço das relações bilaterais e manifestaram confiança de que a visita e as reuniões contribuirão para aprofundar a cooperação em diversas áreas.

A visita contou com a participação de representantes de alto nível de entidades governamentais e do setor privado, incluindo o secretário-assistente para Ciência e Tecnologia Avançada do Ministério das Relações Exteriores, Omran Sharaf, além de representantes do Ministério da Mudança Climática e Meio Ambiente, XRG, AD Ports, Etihad Rail, Dragon Oil, Silal e Masdar.