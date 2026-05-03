Emirados Árabes Unidos avançam em modelo industrial integrado, diz autoridade

ABU DHABI, 3 de maio de 2026 (WAM) — O subsecretário do Ministério da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, Hassan Al Nowais, afirmou que a plataforma Make it in the Emirates 2026, que será realizada em Abu Dhabi entre 4 e 7 de maio, funciona como uma plataforma nacional para transformar oportunidades industriais em investimentos, projetos e resultados concretos, apoiando a resiliência das cadeias de suprimento e o crescimento industrial sustentável no país.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Al Nowais disse que a iniciativa ocorre em um momento em que as economias globais reorganizam suas cadeias de suprimento, enquanto os Emirados Árabes Unidos reforçam um modelo industrial integrado baseado em competitividade, flexibilidade e preparação para o futuro. Segundo ele, esse modelo se apoia em um ecossistema que reúne investidores, fabricantes, provedores de tecnologia, instituições financeiras e compradores estratégicos em um ambiente unificado voltado ao crescimento.

O subsecretário afirmou que o Make it in the Emirates vai além de apresentar oportunidades e atua como uma plataforma de execução que conecta investimento, manufatura, financiamento e tecnologia, além de apoiar o investimento direto local e transformar oportunidades em acordos, contratos e projetos industriais concretos. Isso, segundo ele, fortalece a produção local, amplia a competitividade da indústria nacional e favorece a expansão para mercados regionais e globais.

Hassan Al Nowais destacou que as oportunidades para investidores e empresas industriais e tecnológicas são ampliadas pela Estratégia Nacional para a Indústria e Tecnologia Avançada, pela iniciativa Make it in the Emirates e pelo Programa Nacional de Valor Agregado Interno, que já direcionou mais de 473 bilhões de dirhams (US$ 128,8 bilhões) para a economia dos Emirados Árabes Unidos. Ele acrescentou que há oportunidades de compras públicas para nacionalizar cinco mil produtos prioritários, além de permitir que fabricantes no país acessem mercados com cerca de três bilhões de consumidores por meio de 36 acordos de Parceria Econômica Abrangente.

Al Nowais declarou que os investidores industriais nos Emirados Árabes Unidos operam em um ambiente claro e integrado, que inclui demanda, financiamento competitivo, infraestrutura avançada, legislação flexível e acesso a mercados locais e globais, fatores que reforçam a confiança dos investidores, sustentam o crescimento da indústria nacional e consolidam um ambiente industrial mais resiliente, sustentável e escalável.