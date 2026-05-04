Emirados Árabes Unidos reforçam liderança global em fintech com ecossistema integrado

ABU DHABI, 4 de maio de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos seguem ampliando sua posição como um dos principais polos globais de tecnologia financeira (fintech), apoiados por um ecossistema integrado que combina infraestrutura digital avançada, marcos regulatórios flexíveis e cooperação entre governo e setor privado.

Esse ambiente acelera a entrada de empresas no mercado, sustenta seu crescimento e impulsiona o desenvolvimento de serviços financeiros mais inovadores e especializados.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), executivos do setor afirmaram que o país tende a ser um dos primeiros mercados em que a população sentirá, de forma concreta, os efeitos das rápidas transformações da fintech no dia a dia, impulsionadas por um ambiente abrangente voltado à inovação.

O CEO da Mawarid Finance, Rashid Al Qubaisi, afirmou que os Emirados Árabes Unidos desempenham papel central no avanço do setor ao oferecer um sistema integrado que facilita a entrada de empresas e apoia seu crescimento.

Segundo ele, a fintech já transformou a oferta de serviços financeiros, com o lançamento de soluções especializadas como o financiamento de aluguel por plataformas digitais, permitindo que usuários solicitem crédito e obtenham aprovação em menos de 24 horas, algo antes indisponível. Ele também destacou a possibilidade de investir pequenas quantias por meio de plataformas digitais específicas.

Rashid Al Qubaisi acrescentou que a fintech tende a se integrar cada vez mais às necessidades cotidianas dos usuários, tornando os serviços mais personalizados e ágeis.

O diretor de Parcerias da Fuze Finance, Francisco J. Fernandez, afirmou que os Emirados Árabes Unidos se consolidaram como um importante hub global de fintech, sendo um dos primeiros países a adotar marcos regulatórios claros que favorecem o crescimento do setor.

Fernandez disse esperar mudanças significativas na relação entre indivíduos e o sistema bancário no curto prazo, impulsionadas por novas tecnologias, especialmente as stablecoins, que devem transformar a forma como as pessoas interagem com o dinheiro.

O diretor também destacou iniciativas de open banking, que ampliam a capacidade dos consumidores de tomar decisões financeiras mais informadas.

A CEO e cofundadora da Time Guardian, Amira Soliman, afirmou que os Emirados Árabes Unidos estão entre os melhores ambientes do mundo para a criação e o desenvolvimento de empresas de fintech. Segundo ela, o país funciona como um “Vale do Silício” para o setor, tanto em nível regional quanto global, apoiado por uma estrutura regulatória e legislativa avançada.

Amira Soliman acrescentou que os bancos no país estão mais abertos à colaboração com empresas de fintech, especialmente quando os projetos são bem estruturados e liderados por fundadores experientes. Ela também destacou o crescente interesse de empreendedores e investidores de todo o mundo, observando que muitas empresas globais escolhem os Emirados Árabes Unidos como base de lançamento para seus projetos, atraídas pelo acesso a financiamento, apoio institucional e um ambiente favorável ao investimento.

O CEO da Shory UAE, Aoun Al Smadi, afirmou que o país se destaca como um hub global de fintech, sustentado por infraestrutura digital robusta e regulamentação voltada ao futuro. Segundo ele, o segmento de insurtech opera dentro desse sistema integrado e se beneficia diretamente de seu nível de maturidade.