Maior edição do “Make it in the Emirates” começa em Abu Dhabi

ABU DHABI, 4 de maio de 2026 (WAM) — A quinta e maior edição do Make it in the Emirates foi começou nesta segunda-feira (04/05) no ADNEC Centre Abu Dhabi, sob o tema “Indústria Avançada. Mais Forte que Nunca”, marcando o maior encontro industrial já realizado nos Emirados Árabes Unidos.

O evento, de 4 a 7 de maio, reúne ministros, líderes empresariais, investidores, industriais, inovadores e jovens, além de representantes de veículos de comunicação.

A edição deste ano ocupa uma área de exposição de 88 mil metros quadrados, alta de 30% em relação ao ano passado. O número de expositores chegou a 1.245, crescimento de 73% frente a 2025, com participação de todos os sete emirados.

O Make it in the Emirates 2026 abrange 12 setores prioritários, incluindo manufatura avançada, aeroespacial e defesa, farmacêutico, energia, mobilidade e materiais sustentáveis. A dimensão do evento reforça a estratégia industrial de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos e o compromisso com uma economia voltada à produção e expansão contínua. Criada para impulsionar a estratégia industrial do país, a plataforma atua como um mecanismo nacional para transformar metas em ações, reunindo prioridades, capacidades e oportunidades industriais em um único espaço.