Aeroporto Internacional de Dubai mantém conectividade global durante crise regional e se prepara para retomada da demanda

DUBAI, 4 de maio de 2026 (WAM) — O Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) manteve a conectividade global durante um período de disrupção regional que limitou significativamente o espaço aéreo e os horários de voos em um corredor crítico da aviação. Com o espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos totalmente restabelecido, a Dubai Airports iniciou a ampliação das operações, aumentando o número de voos de acordo com a capacidade disponível nas rotas regionais.

Desde o início da situação, em 28 de fevereiro, intensificada ao longo de março, os aeroportos de Dubai permaneceram operacionais apesar das restrições, garantindo o transporte seguro de 6 milhões de passageiros, mais de 32 mil movimentos de aeronaves e 213 mil toneladas de carga essencial até 30 de abril.

As operações no DXB foram mantidas em condições em constante mudança, com ajustes em horários, fluxo de passageiros e serviços em solo conforme a disponibilidade do espaço aéreo. A coordenação entre os diferentes atores do ecossistema aeroportuário permitiu manter a continuidade dos serviços com segurança e consistência, mesmo diante de restrições severas.

Com o fim das restrições preventivas no espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos, a Dubai Airports entrou na fase seguinte de recuperação, ampliando gradualmente os voos diários e permitindo que as companhias aéreas restabeleçam suas programações. A capacidade agora depende principalmente da disponibilidade de rotas regionais fora do país, com coordenação contínua para otimizar os fluxos no espaço aéreo vizinho.

Esse processo contou com a colaboração da comunidade oneDXB, incluindo companhias aéreas internacionais, lideradas pelas empresas sediadas no país Emirates e flydubai, além de parceiros de serviço e autoridades de controle.

A atuação coordenada garantiu a continuidade do transporte de passageiros e cargas, ao mesmo tempo em que permitiu uma ampliação rápida e organizada das operações à medida que a capacidade foi restabelecida.

O CEO da Dubai Airports, Paul Griffiths, disse que os acontecimentos recentes foram sem precedentes para um grande hub aeroportuário como o DXB. “O tráfego internacional de conexão pelo Oriente Médio representa uma parcela significativa do mercado global de aviação, com 22,4 milhões de passageiros por ano passando pelo DXB, o que corresponde a um terço do tráfego de conexão entre os principais aeroportos da região.”

Griffiths afirmou que manter o funcionamento eficiente do DXB é essencial para garantir a continuidade das viagens globais. “Nosso foco foi manter operações seguras e consistentes para nossos clientes, por meio de coordenação estreita e decisões rápidas em toda a comunidade aeroportuária, garantindo ao mesmo tempo que o sistema permaneça preparado para responder rapidamente à medida que as condições melhoram.”

Ele acrescentou: “Nossa resposta coletiva a esses desafios reforçou nossa capacidade de adaptação. Essa prontidão permitirá atender à retomada da demanda à medida que a capacidade for restabelecida, reforçando o papel do DXB como um dos principais hubs globais, mesmo com limitações regionais ainda em vigor.”

O papel de Dubai como hub global está diretamente ligado ao mercado internacional de conexões. Dos 99,3 milhões de passageiros em trânsito cujas viagens podem passar pelo Oriente Médio, a região concentra cerca de 70%, com o DXB respondendo por 32% desse volume.

Com a estabilização das condições, esse segmento deve se recuperar rapidamente, sustentado por uma demanda que dificilmente pode ser absorvida por outros mercados.

O desempenho do DXB durante esse período reflete a capacidade de adaptação e prontidão do setor de aviação de Dubai para responder à retomada do tráfego. O aeroporto mantém o foco em garantir operações seguras e estáveis, ajustando a capacidade às condições vigentes e apoiando companhias aéreas e passageiros em um cenário ainda em transição.

Para o restante do ano, a perspectiva da Dubai Airports continua apoiada por uma demanda sólida. Com a melhora gradual da capacidade do espaço aéreo, o DXB amplia o número de voos e atua em conjunto com companhias aéreas e parceiros de navegação para liberar capacidade adicional na rede.

O aeroporto está bem posicionado para absorver crescimento nos próximos meses. Ao mesmo tempo, avançam os planos de expansão de longo prazo no Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC), reforçando o crescimento futuro de Dubai como hub global de aviação.

O Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) recebeu 18,6 milhões de passageiros no primeiro trimestre de 2026, queda de 20,6% na comparação anual, refletindo o impacto das restrições no espaço aéreo regional, intensificadas ao longo de março. Em março, o movimento foi de 2,5 milhões de passageiros, recuo de 65,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A Índia voltou a ser o principal mercado do DXB, com 2,5 milhões de passageiros, seguida pela Arábia Saudita, com 1,3 milhão, Reino Unido, com 1,2 milhão, e Paquistão, com 918 mil. Londres permaneceu como o destino mais movimentado, com 752 mil passageiros, seguida por Mumbai, com 520 mil, e Jidá, com 505 mil.

O volume de cargas atingiu 399,6 mil toneladas no trimestre, queda de 22,7%, com 66 mil toneladas movimentadas em março. O número de movimentos de aeronaves totalizou 88 mil, recuo de 20,8% na comparação anual.

O DXB processou 17,6 milhões de bagagens no primeiro trimestre, incluindo 2,6 milhões em março, com taxa de extravio de 3,5 malas por mil passageiros, ante 1,95 por mil no mesmo período do ano anterior. Como referência, a média global do setor é de cerca de 6,3 bagagens extraviadas por mil passageiros.