Emirados Árabes Unidos condenam ataque a embarcação ligada à ADNOC no Estreito de Ormuz

ABU DHABI, 4 de maio de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque terrorista iraniano com dois drones contra uma embarcação nacional vinculada à ADNOC durante a travessia pelo Estreito de Ormuz. Não houve feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o ataque constitui uma violação flagrante da Resolução 2817 do Conselho de Segurança da ONU, que reforça a importância da liberdade de navegação e rejeita ataques a embarcações comerciais ou a obstrução de rotas marítimas internacionais.

A pasta destacou que atacar navios comerciais e usar o Estreito de Ormuz como instrumento de coerção econômica ou chantagem configura ato de pirataria por parte da Guarda Revolucionária do Irã e representa ameaça direta à estabilidade da região, de suas populações e à segurança energética global.

O governo emiradense também ressaltou a necessidade de o Irã interromper esses ataques não provocados, cumprir integralmente um cessar-fogo imediato e garantir a reabertura completa e incondicional do Estreito de Ormuz, a fim de preservar a segurança regional e a estabilidade da economia e do comércio globais.