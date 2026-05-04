Emirates retoma 96% de sua rede global de voos

DUBAI, 4 de maio de 2026 (WAM) — A Emirates está próxima de retomar plenamente suas operações, com 96% de sua rede global já restabelecida após um período de disrupção. Nas últimas semanas, a companhia retomou gradualmente voos nas Américas, Europa, África, Ásia Ocidental, Oriente Médio/CCG, Extremo Oriente e Australásia.

Atualmente, a empresa opera para 137 destinos em 72 países, com mais de 1.300 frequências semanais, o equivalente a 75% da capacidade anterior às interrupções. A companhia vem ampliando o número de voos, assentos e opções diariamente, ao mesmo tempo em que reforça a posição de Dubai como hub essencial para o transporte global.

Mesmo com programação reduzida, a Emirates transportou 4,7 milhões de passageiros durante o período de restrições, evidenciando a demanda contínua por viagens e a confiança dos clientes na companhia.