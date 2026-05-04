Mansour bin Zayed acompanha a assinatura de contrato para compra de aeronaves C-390 Millennium da Embraer para a Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 4 de maio de 2026 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, acompanhou a assinatura de um contrato para a aquisição de aeronaves C-390 Millennium para a Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos.

A assinatura ocorreu durante visita ao estande do Conselho Tawazun para Capacitação em Defesa na feira Make it in the Emirates 2026, que começou nesta segunda-feira (04/05).

O contrato foi assinado pelo secretário-geral do Conselho Tawazun para Capacitação em Defesa, Nasser Humaid Al Nuaimi, e pelo presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Jr.

O Conselho Tawazun, responsável por viabilizar e regular o ecossistema industrial de defesa e segurança dos Emirados Árabes Unidos, firmou acordo com a empresa brasileira Embraer para a aquisição de aeronaves, incluindo 10 pedidos firmes e 10 opções, com o objetivo de reforçar a capacidade de transporte aéreo militar do país em parceria com uma empresa de defesa emiradense.

O contrato também prevê o desenvolvimento, em colaboração com uma empresa nacional, de capacidades de manutenção, reparo e revisão (MRO, na sigla em inglês), além de serviços de suporte pós-venda para as aeronaves C-390 Millennium.

Após um processo abrangente de análise e avaliação — que incluiu testes no ambiente operacional dos Emirados Árabes Unidos — a Força Aérea e Defesa Aérea do país selecionou o C-390 Millennium como a aeronave mais adequada para atender a requisitos críticos de missão, com ganhos de eficiência operacional e redução de custos ao longo do ciclo de vida.

O modelo permitirá executar diversas missões, como transporte de carga e tropas, lançamentos aéreos, assistência humanitária, evacuação médica, operações em pistas não pavimentadas e integração com forças nacionais e aliadas.

Até o momento, o acordo representa o maior pedido internacional do C-390 Millennium por um único país e marca a primeira venda da aeronave no Oriente Médio, destacando sua adequação às exigências das forças aéreas modernas em ambientes complexos.

Nasser Humaid Al Nuaimi afirmou que o contrato representa um avanço significativo na capacidade de transporte aéreo militar dos Emirados Árabes Unidos, ao reforçar a prontidão das forças e a eficiência operacional, além de permitir a execução eficaz de uma ampla gama de missões em diferentes cenários operacionais. “A escolha do C-390 Millennium ocorreu após avaliação técnica e operacional abrangente, garantindo alto desempenho e confiabilidade, além de favorecer a integração com sistemas existentes e ampliar as capacidades de transporte aéreo multifuncional no longo prazo”, acrescentou.

O presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Jr., manifestou orgulho após os Emirados Árabes Unidos escolherem o C-390 Millennium para ampliar suas capacidades de transporte aéreo. "Essa aeronave, comprovada em operações, oferece versatilidade e desempenho para cumprir uma ampla gama de missões em qualquer momento e lugar, ao longo das próximas décadas. A Embraer está plenamente comprometida em entregar essa capacidade e oferecer suporte de alto nível, com o objetivo de construir uma parceria duradoura e mutuamente benéfica”, destacou.

O C-390 Millennium representa a nova geração de aeronaves de transporte militar, com capacidade multimissão e interoperabilidade, redefinindo padrões de versatilidade, confiabilidade e eficiência operacional.