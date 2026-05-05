Centro Nacional de Meteorologia prevê tempo estável e parcialmente nublado nos Emirados Árabes Unidos nos próximos cinco dias

ABU DHABI, 5 de maio de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou que o tempo nos Emirados Árabes Unidos nos próximos cinco dias será, em geral, estável, com céu parcialmente nublado no leste à tarde e elevação gradual das temperaturas.

Na previsão entre terça-feira (05/05) e sábado (09/05), o NCM indica que o tempo será estável em geral na terça-feira, com formação de nuvens no leste à tarde e aumento gradual das temperaturas. Os ventos serão fracos a moderados, de noroeste passando a sudeste, entre 10 e 20 km/h, com rajadas de até 30 km/h. O mar ficará pouco agitado no Golfo e no Mar de Omã.

Na quarta-feira (06/05), há possibilidade de umidade em algumas áreas costeiras, com tempo estável em geral e nuvens no leste à tarde. Os ventos variam de fracos a moderados, com momentos mais intensos, entre 10 e 25 km/h, chegando a 35 km/h. O mar segue pouco agitado.

Na quinta-feira (07/05), o tempo permanece estável, com períodos de maior nebulosidade. Os ventos mantêm intensidade semelhante, podendo atingir 35 km/h. O mar varia de pouco a moderadamente agitado no Golfo e pouco agitado no Mar de Omã.

Na sexta-feira (08/05), o tempo continua estável, com leve queda gradual nas temperaturas. Os ventos de noroeste serão moderados, com rajadas mais fortes no mar, podendo chegar a 40 km/h. O mar ficará de pouco a moderadamente agitado, com possibilidade de agitação mais intensa à tarde no Golfo.

No sábado (09/05), o tempo segue estável, com possibilidade de poeira em alguns momentos. Os ventos poderão levantar areia e poeira, com velocidade de até 40 km/h. O mar ficará moderado a agitado no Golfo Arábico e pouco a moderadamente agitado no Mar de Omã.