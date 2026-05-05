Emirados Árabes Unidos celebram 50 anos da unificação das Forças Armadas

ABU DHABI, 5 de maio de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos celebram nesta quarta-feira (06/05) o 50º aniversário da unificação de suas Forças Armadas, relembrando cinco décadas de conquistas e atuação na defesa da soberania e na proteção dos avanços nacionais.

A data ocorre em um momento em que as Forças Armadas demonstraram alto nível de eficiência e prontidão ao enfrentar a recente agressão iraniana e frustrar tentativas de comprometer a segurança e a estabilidade do país, com a interceptação de mísseis balísticos e drones direcionados ao território emiradense.

As Forças Armadas seguem uma trajetória baseada em prontidão constante e capacidade de resposta em múltiplas dimensões. A instituição militar adota uma abordagem integrada que reúne forças terrestres, aéreas, navais e cibernéticas em um sistema unificado.

As forças terrestres constituem a base do sistema de defesa, com foco em manobras rápidas e precisão de informação. Sistemas blindados modernos, plataformas de artilharia avançadas e recursos de reconhecimento terrestre estão conectados por redes digitais de comando e controle, permitindo o compartilhamento de dados em tempo real.

A força aérea é um dos pilares da dissuasão estratégica, com aeronaves multifuncionais capazes de realizar operações de longo alcance, reforçando a capacidade de proteger interesses estratégicos e de apoiar com precisão as forças terrestres e navais.

A superioridade aérea vai além das aeronaves e inclui um sistema integrado de alerta antecipado, defesa aérea e centros de comando avançados, apoiado por treinamentos conjuntos com parceiros internacionais.

A localização dos Emirados Árabes Unidos, próxima a uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, torna a segurança no mar uma prioridade estratégica. As forças navais ampliaram suas capacidades com embarcações multifuncionais, sistemas de vigilância costeira e plataformas não tripuladas para proteger rotas comerciais e energéticas.

O desenvolvimento da indústria de defesa nacional é uma das principais transformações estratégicas, com o país avançando da dependência de compras externas para a participação ativa no desenvolvimento e produção de sistemas avançados.

Apesar dos avanços tecnológicos, o fator humano segue central. O país investe na formação militar e acadêmica, com academias nacionais e programas conjuntos com forças armadas de outros países.

Nesse contexto, o serviço nacional e políticas de preparo da sociedade reforçam a integração entre as Forças Armadas e a população.

Desde a fundação do país, a liderança dos Emirados Árabes Unidos considera as mulheres parceiras fundamentais na construção nacional e na defesa. Essa abordagem se reflete na integração feminina às Forças Armadas, com a Escola Militar Khawla bint Al Azwar desempenhando papel central na formação de militares mulheres.

O serviço nacional foi ampliado para mulheres emiradenses em caráter voluntário, em uma experiência pioneira na região, com participação superior a 11% em alguns grupos.

As Forças Armadas também desempenham papel relevante em iniciativas humanitárias, operações de socorro e resposta a emergências em diversas partes do mundo, reforçando o compromisso do país com ações humanitárias.