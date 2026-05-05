Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação do rei do Bahrein, que condena ataques terroristas iranianos

ABU DHABI, 5 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, que condenou os ataques terroristas iranianos contra civis e infraestrutura civil no país.

O rei afirmou que os ataques representam uma violação da soberania dos Emirados Árabes Unidos e do direito internacional, além de comprometerem a segurança e a estabilidade regionais. Ele manifestou a solidariedade do Bahrein e o apoio a todas as medidas adotadas para garantir a soberania, a segurança e a proteção da população.

As duas partes também discutiram as implicações dos acontecimentos recentes para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.