Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que condena ataques terroristas iranianos

ABU DHABI, 5 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, que condenou os ataques terroristas iranianos contra civis e infraestrutura civil no país.

O príncipe herdeiro afirmou que os ataques representam uma violação da soberania dos Emirados Árabes Unidos e do direito internacional, além de comprometerem a segurança e a estabilidade regionais. Reiterou também a solidariedade da Arábia Saudita com os Emirados Árabes Unidos e o apoio a todas as medidas adotadas para garantir a segurança, a estabilidade e a proteção da população.

As duas partes também discutiram a escalada dos acontecimentos e suas implicações para a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.