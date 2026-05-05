Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação do emir do Qatar, que condena ataques terroristas contra o país

ABU DHABI, 5 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, que condenou os ataques terroristas iranianos contra áreas e instalações civis no país.

O emir afirmou que os ataques representam violação da soberania dos Emirados Árabes Unidos e ameaça à sua segurança, estabilidade e integridade territorial. Ele manifestou a plena solidariedade do Qatar e o apoio a todas as medidas adotadas para garantir a segurança do país.

As duas partes também discutiram a escalada dos acontecimentos e suas implicações para a estabilidade regional e internacional, além dos impactos sobre a liberdade de navegação, a segurança energética e a economia global.