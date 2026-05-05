Em telefonema com presidente dos Emirados Árabes Unidos, rei da Jordânia condena ataques contra o país

ABU DHABI, 5 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, recebeu um telefonema do rei Abdullah II da Jordânia, que condenou os ataques iranianos, classificados como terroristas, contra civis e instalações civis no país. Segundo o monarca, as ações violam a soberania dos Emirados, ameaçam sua segurança e comprometem a estabilidade regional.

O rei Abdullah II reafirmou a solidariedade da Jordânia aos Emirados Árabes Unidos e o apoio a todas as medidas adotadas para proteger sua soberania, sua segurança e a segurança de seus cidadãos e residentes.

As duas partes discutiram a escalada dos acontecimentos e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional.