Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação do presidente da região do Curdistão Iraquiano, que condenou ataques terroristas iranianos

ABU DHABI, 5 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente da região do Curdistão do Iraque, Nechirvan Barzani, que condenou os ataques terroristas iranianos contra civis e instalações civis no país.

Barzani afirmou que os ataques representam uma violação da soberania e do direito internacional, além de comprometerem a segurança e a estabilidade regionais.

As duas partes trocaram opiniões sobre os acontecimentos recentes e discutiram suas implicações para a estabilidade regional e internacional.