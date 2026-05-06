Abdullah bin Zayed discute consequências dos ataques terroristas iranianos contra os Emirados Árabes Unidos com diversas autoridades

ABU DHABI, 5 de maio de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com autoridades e chanceleres de países árabes sobre os desdobramentos dos ataques terroristas iranianos contra áreas e instalações civis no país com mísseis e drones.

Durante as conversas, Abdullah bin Zayed falou com o primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam; o ministro das Relações Exteriores do Kuwait, xeique Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah; o primeiro-ministro da região do Curdistão do Iraque, Masrour Barzani; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores e Expatriados da Jordânia, Ayman Safadi; o ministro das Relações Exteriores, Cooperação Internacional, Emigração e Expatriados do Egito, Badr Abdelatty; e o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

O xeique Abdullah e os ministros condenaram com veemência os novos ataques terroristas iranianos contra os Emirados Árabes Unidos, classificando-os como violação clara do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de ameaça direta à segurança, à estabilidade e à integridade territorial do país.

As partes ressaltaram o direito legítimo dos Emirados Árabes Unidos de responder aos ataques de forma a garantir a proteção da soberania, da segurança nacional, da integridade territorial e da segurança de cidadãos, residentes e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

Durante os telefonemas, Abdullah agradeceu as manifestações de solidariedade dos países árabes aos Emirados Árabes Unidos e afirmou que todos os residentes e visitantes no país estão em segurança.

As conversas também abordaram formas de ampliar a cooperação internacional e intensificar esforços conjuntos para estabelecer uma paz duradoura na região e reforçar a segurança e a estabilidade regionais.