Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe ligações de líderes internacionais condenando ataques terroristas iranianos

ABU DHABI, 5 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu ligações de diversos líderes internacionais, que condenaram os ataques terroristas iranianos contra civis e instalações civis no país e classificaram as ações como violação da soberania emiradense e ameaça à sua segurança e estabilidade.

O presidente recebeu ligações do rei Abdullah II da Jordânia; do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; e do primeiro-ministro da região do Curdistão do Iraque, Masrour Barzani.

Os líderes manifestaram solidariedade aos Emirados Árabes Unidos e apoio a todas as medidas adotadas pelo país para garantir sua segurança, estabilidade e a proteção de sua população.