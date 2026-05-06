Ajman registra transação imobiliária recorde de US$ 54,4 milhões

AJMAN, 6 de maio de 2026 (WAM) — O Departamento de Regulação Fundiária e Imobiliária de Ajman registrou nesta terça-feira (06/05) uma transação imobiliária de 200 milhões de dirhams (US$ 54,4 milhões), a maior do dia.

A operação envolveu um terreno vazio no setor leste de Al Zahia, com área de 52.915,5 metros quadrados destinada a uso residencial e comercial misto.

Segundo o departamento, a transação reflete o ritmo contínuo de atividade no mercado imobiliário de Ajman e o interesse de investidores em áreas estratégicas do emirado.