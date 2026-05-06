Presidente dos Emirados Árabes Unidos visita a quinta edição do Make it in the Emirates 2026

ABU DHABI, 6 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitou a quinta edição do Make it in the Emirates 2026, realizada no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC, na sigla em inglês).

Durante a visita, o presidente acompanhou apresentações sobre inovações, produtos e iniciativas voltadas ao fortalecimento da competitividade e da capacidade da indústria nacional em setores estratégicos, além do uso de tecnologia para ampliar a produção local. Também recebeu informações de expositores sobre projetos e iniciativas anunciados durante o evento.

Segundo Mohamed bin Zayed, o setor industrial segue como um dos pilares da diversificação da economia nacional. O líder dos Emirados afirmou que fortalecer a indústria é prioridade estratégica do país dentro da visão de impulsionar a produção nacional, estimular um ambiente favorável à inovação e aos investimentos em indústrias do futuro e ampliar oportunidades para talentos emiradenses.

Mohamed bin Zayed também destacou o alto nível de participação no evento, que, segundo ele, reflete o avanço do setor industrial do país e sua competitividade.

Após a visita, Mohamed bin Zayed se reuniu com o vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

O vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; além de ministros e autoridades acompanharam a visita.