Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e de Gana discutem ampliação da cooperação bilateral

ABU DHABI, 6 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o presidente de Gana, John Dramani Mahama, que faz visita de trabalho ao país.

O encontro ocorreu à margem do Make it in the Emirates 2026, realizado no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC, na sigla em inglês).

As duas partes discutiram formas de ampliar as relações bilaterais em benefício dos dois países e de seus povos, com foco na expansão da cooperação em áreas prioritárias como economia, comércio, investimentos, energia renovável, inovação, tecnologia e inteligência artificial.

Mohamed bin Zayed e John Dramani Mahama reafirmaram o compromisso de fortalecer a cooperação contínua para apoiar as aspirações dos dois países por desenvolvimento e prosperidade duradouros.

A reunião também abordou temas de interesse comum, especialmente os desdobramentos da situação no Oriente Médio e seus impactos sobre a paz e a segurança regionais e internacionais.

Nesse contexto, Mahama reiterou a condenação de Gana aos ataques terroristas iranianos contra civis e infraestrutura civil nos Emirados Árabes Unidos, afirmando que as ações representam violação da soberania e do direito internacional e comprometem a segurança e a estabilidade regionais.

O vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; o ministro de Estado xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; além de ministros e autoridades participaram da reunião.