Emirados Árabes Unidos condenam declarações hostis do Irã

ABU DHABI, 6 de maio de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência a declaração divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã e reiteraram a rejeição categórica a quaisquer alegações ou ameaças contra sua soberania, segurança nacional ou independência nas decisões do país.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos afirmou que as relações internacionais e as parcerias de defesa do país são assunto exclusivamente soberano e que nenhuma parte tem o direito de utilizá-las como pretexto para ameaças, interferência ou incitação.

O ministério ressaltou que qualquer discurso que envolva ameaças diretas ou indiretas à segurança do país, à infraestrutura civil e estratégica ou à segurança de cidadãos, residentes e visitantes representa comportamento inaceitável e contrário aos princípios de boa vizinhança, ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas.

O comunicado destacou ainda que os Emirados Árabes Unidos reservam-se todos os direitos soberanos, legais, diplomáticos e militares para responder a qualquer ameaça, acusação ou ato hostil.

O ministério acrescentou que tentativas de coerção, acusações ou divulgação de alegações maliciosas não afetarão as posições do país nem impedirão os Emirados Árabes Unidos de proteger seus interesses nacionais, sua soberania e sua independência decisória.