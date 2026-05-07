Autoridade de Desenvolvimento Comunitário de Dubai recebe bispo Paolo Martinelli, que destaca modelo de convivência e segurança comunitária no emirado

DUBAI, 7 de maio de 2026 (WAM) — A diretora-geral da Autoridade de Desenvolvimento Comunitário de Dubai (CDA, na sigla em inglês), Hessa bint Essa Buhumaid, recebeu o bispo Paolo Martinelli, vigário apostólico do sul da Arábia, na sede da instituição.

Durante o encontro, o religioso transmitiu cumprimentos à liderança e à população dos Emirados Árabes Unidos e agradeceu pelas medidas preventivas adotadas para organizar os locais de culto, destacando que elas refletem o compromisso da liderança emiradense com a proteção da saúde e do bem-estar de cidadãos e residentes em todas as circunstâncias.

Paolo Martinelli afirmou que a abordagem equilibrada adotada pelos Emirados Árabes Unidos — conciliando proteção da saúde pública e preservação das práticas religiosas — representa um modelo global de gestão da diversidade religiosa e cultural.

Segundo ele, essa política reflete valores profundamente enraizados de abertura e pluralismo.

Hessa Buhumaid afirmou que a visita reforça a profundidade das parcerias com diferentes entidades religiosas e demonstra o compromisso da autoridade em promover um ambiente comunitário coeso, baseado em respeito mútuo e entendimento, alinhado à visão da liderança dos Emirados Árabes Unidos de um modelo de desenvolvimento abrangente que coloca as pessoas no centro de suas prioridades.

“A Autoridade de Desenvolvimento Comunitário de Dubai segue comprometida em fortalecer a coesão social e melhorar a qualidade de vida de todos os integrantes da comunidade, por meio do desenvolvimento de estruturas e serviços integrados capazes de responder às necessidades da sociedade diversa de Dubai. Isso está alinhado aos objetivos da Agenda Social de Dubai 2033 e reforça os valores de convivência, consolidando ainda mais Dubai como cidade global que acolhe todos em um ambiente seguro e estável”, afirmou.

A CDA desempenha papel central no desenvolvimento do sistema social de Dubai, no fortalecimento de indivíduos e famílias e na ampliação de parcerias com entidades governamentais, comunitárias e religiosas. Segundo a autoridade, isso contribui para a construção de uma sociedade mais integrada e coesa e reforça Dubai como referência em convivência humana e diversidade cultural.