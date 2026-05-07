Abdullah bin Zayed e premiê do Qatar lideram reunião do Comitê Conjunto Emirados-Qatar no Museu Nacional Zayed

ABU DHABI, 6 de maio de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, comandaram a sétima sessão do Comitê Superior Conjunto Emirados-Qatar, realizada nesta terça-feira (06/05) no Museu Nacional Zayed, em Abu Dhabi.

Na abertura da reunião, Abdullah bin Zayed deu as boas-vindas ao premiê do Qatar e à delegação que o acompanha.

“Tenho satisfação em recebê-los em seu país, os Emirados Árabes Unidos. A realização da sétima sessão do Comitê Superior Conjunto Emirados-Qatar reflete os laços fraternos profundos e sólidos entre nossos dois países irmãos, além do compromisso firme com a cooperação e a solidariedade entre irmãos”, afirmou.

O ministro acrescentou que, com determinação e firmeza, os países seguem o caminho do trabalho conjunto e da cooperação construtiva sob a liderança e as diretrizes do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e de seu irmão, o emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, de forma a atender às aspirações e aos interesses de nossos dois países irmãos.

Abdullah afirmou que a região atravessa circunstâncias excepcionais em razão do que classificou como “ataques criminosos do Irã” contra países e povos do Golfo, que provocaram danos a civis, infraestrutura e instalações civis em toda a região. Ele também citou o fechamento ilegal do Estreito de Hormuz pelo Irã e medidas que, segundo ele, comprometeram a segurança da navegação internacional, a segurança alimentar, o fornecimento de energia e a economia global.

A autoridade emiradense afirmou que esses acontecimentos reforçam a convicção de que ampliar a coordenação entre Emirados Árabes Unidos e Qatar em todas as áreas deixou de ser opção para se tornar necessidade urgente, acrescentando que a própria reunião reflete esse compromisso.

Na área econômica, Abdullah bin Zayed afirmou que o comércio bilateral não petrolífero entre os dois países alcançou US$ 13 bilhões em 2025, destacando a força e as perspectivas das relações econômicas. Ele manifestou ainda o interesse dos Emirados Árabes Unidos em ampliar as parcerias com o Qatar em setores de interesse comum.

No cenário internacional, o xeique Abdullah agradeceu a cooperação e a coordenação construtivas entre os dois países e o apoio contínuo do Qatar aos Emirados Árabes Unidos em fóruns internacionais.

O chanceler também destacou os preparativos dos Emirados Árabes Unidos para sediar, em parceria com Senegal, a Conferência da ONU sobre Água de 2026, classificando o evento como marco importante para fortalecer a cooperação internacional diante dos desafios globais relacionados à água. Nesse contexto, ele saudou a participação do Qatar na conferência.

O xeique Abdullah ressaltou ainda a importância de ampliar a conectividade estratégica e a integração econômica entre os dois países em setores vitais, especialmente petróleo, gás e energia, de forma a fortalecer interesses comuns, ampliar a resiliência das cadeias de suprimentos e abrir novas oportunidades de cooperação e investimento.

Ao encerrar o discurso, o xeique Abdullah afirmou: “Meu irmão, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, esperamos que esta sessão produza resultados que fortaleçam ainda mais uma parceria que impulsiona nossa trajetória conjunta. Desejo ao senhor e à sua estimada delegação uma agradável estadia em seu país e esperamos sempre nossos próximos encontros.”

Por sua vez, o xeique Mohammed bin Abdulrahman Al Thani destacou os profundos laços fraternos entre os dois países e seus povos. Ele elogiou os esforços do comitê preparatório e das equipes responsáveis pela organização da sétima sessão do Comitê Superior Conjunto, afirmando que o trabalho contribuiu para definir um roteiro de avanço das relações bilaterais e garantir o sucesso das atividades do comitê.

Ele afirmou que a reunião dá continuidade às sessões anteriores voltadas ao fortalecimento das relações entre os dois países em diferentes áreas, à avaliação dos avanços alcançados e à análise de oportunidades disponíveis. Acrescentou ainda que o encontro permitiu trocar opiniões sobre os acontecimentos regionais e internacionais diante do momento delicado vivido pela região.

A autoridade do Qatar mencionou os rápidos desdobramentos e os acontecimentos excepcionais registrados atualmente no Golfo, além da crise no Estreito de Hormuz e dos ataques militares brutais do Irã contra países do Golfo. Segundo ele, esses acontecimentos representam desafios inéditos de segurança e geopolítica, com impactos sobre a estabilidade regional e a liberdade de navegação.

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani afirmou que a sensibilidade do atual momento exige maior coordenação, convergência de posições e intensificação dos esforços diplomáticos conjuntos para evitar riscos, o que, segundo ele, torna necessária uma integração mais ampla entre os dois países em diversos setores para enfrentar desafios e promover segurança, paz e prosperidade na região.

O xeique Mohammed destacou a importância da reunião para impulsionar as relações entre os dois países irmãos de forma a atender aos interesses comuns e afirmou que essa cooperação conta com pleno apoio e orientação das lideranças dos dois países.

Ao concluir, ele ressaltou a importância de manter os esforços conjuntos para implementar os acordos firmados de maneira a fortalecer a parceria bilateral e atender às aspirações dos dois povos.

A reunião do Comitê Superior Conjunto contou com ampla participação de autoridades dos dois países. As discussões abordaram o fortalecimento da cooperação em comércio, investimentos, energia, educação, cultura, meio ambiente, saúde, esportes, assuntos islâmicos e awqaf, indústria, transporte e outras áreas de interesse comum.

Ao fim da reunião, os dois assinaram a ata da sétima sessão do Comitê Superior Conjunto Emirados-Qatar. Também acompanharam a assinatura de diversos acordos e memorandos de entendimento, entre eles, um acordo de promoção e proteção de investimentos, assinado, pelos Emirados Árabes Unidos pelo ministro de Estado para Assuntos Financeiros, Mohamed bin Hadi Al Hussaini, e, pelo Qatar pelo ministro do Comércio e Indústria, xeique Faisal bin Thani Al Thani; um memorando de entendimento na área de agricultura e segurança alimentar, assinado, pelos Emirados Árabes Unidos pela ministra da Mudança Climática e Meio Ambiente, Amna bint Abdullah Al Dahak, e, pelo Qatar pelo ministro de Estado para Relações Exteriores, Sultan bin Saad bin Sultan Al Muraikhi.

Um memorando de entendimento sobre cooperação entre o Departamento de Municípios e Transportes de Abu Dhabi e a Prefeitura de Doha, vinculada ao Ministério dos Municípios do Qatar, também foi assinado pelo presidente do Departamento de Municípios e Transportes, Mohamed Ali Al Shorafa, e por Sultan bin Saad Al Muraikhi pelo lado do Qatar.

No mesmo contexto, o xeique Abdullah bin Zayed realizou uma reunião com o xeique Mohammed bin Abdulrahman Al Thani para discutir os laços fraternos entre Emirados Árabes Unidos e Qatar e formas de ampliar a cooperação e a parceria em diversos setores de maneira a atender aos interesses dos dois países e beneficiar seus povos.

As duas partes também discutiram os acontecimentos regionais e condenaram com veemência os ataques terroristas iranianos não provocados contra áreas e instalações civis nos Emirados Árabes Unidos com mísseis e drones.

Os dois lados reafirmaram o direito legítimo dos Emirados Árabes Unidos de responder aos ataques de forma a proteger sua soberania, segurança nacional, integridade territorial e a segurança de cidadãos, residentes e visitantes, em conformidade com o direito internacional.

Durante a reunião, o xeique Abdullah agradeceu ao xeique Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pela plena solidariedade do Qatar aos Emirados Árabes Unidos após a agressão terrorista iraniana.

O ministro de Estado para Assuntos Financeiros, Mohamed bin Hadi Al Hussaini; a ministra do Empoderamento Comunitário, Shamma bint Sohail Al Mazrui; a ministra da Mudança Climática e Meio Ambiente, Amna bint Abdullah Al Dahak; o ministro de Estado Khalifa Shaheen Al Marar; o ministro de Estado Saeed bin Mubarak Al Hajeri; o presidente do Departamento de Municípios e Transportes, Mohamed Ali Al Shorafa; e o vice-ministro de Estado, xeique Nahyan bin Saif bin Mohammed Al Nahyan, participaram da reunião.