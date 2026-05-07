Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Chipre discutem parceria estratégica e situação regional

ABU DHABI, 7 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, que faz visita de trabalho ao país.

Os dois discutiram formas de ampliar a cooperação bilateral no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente entre os países, com foco em economia, comércio, investimentos, tecnologia, energia renovável, educação, cultura e turismo, entre outros setores ligados ao desenvolvimento comum.

As duas partes reafirmaram o compromisso de avançar nos objetivos da parceria de forma a promover prosperidade para os dois povos.

A reunião também abordou a atual presidência cipriota do Conselho da União Europeia e seu papel no fortalecimento das relações de parceria entre Emirados Árabes Unidos e União Europeia.

Os dois lados discutiram ainda os desdobramentos da situação no Oriente Médio e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regionais e internacionais.

Nikos Christodoulides reiterou a condenação de Chipre aos ataques iranianos contra civis e infraestrutura civil nos Emirados Árabes Unidos e em outros países da região, afirmando que as ações representam violação da soberania, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, além de ameaçarem a segurança e a estabilidade regionais.

O vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; além de ministros e autoridades participaram da reunião.