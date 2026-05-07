Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe premiê do Qatar

ABU DHABI, 7 de maio de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Qatar, xeique Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

No início do encontro, o premiê transmitiu ao presidente emiradense os cumprimentos do emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani, e votos de mais progresso e prosperidade para os Emirados Árabes Unidos. Em resposta, o xeique Mohamed bin Zayed pediu que fossem transmitidos seus cumprimentos ao emir do Qatar, além de votos de desenvolvimento e prosperidade para o país.

As duas partes discutiram os laços fraternos e formas de ampliar a cooperação em apoio aos interesses comuns e à prosperidade dos dois povos.

A reunião também abordou os acontecimentos regionais e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regionais e internacionais. O premiê do Qatar reiterou a condenação de seu país aos ataques terroristas iranianos contra civis e instalações civis nos Emirados Árabes Unidos e reafirmou a solidariedade do Qatar e o apoio a todas as medidas adotadas para proteger a soberania, a segurança e a população.

O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional, xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan; o representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; o xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o ministro da Tolerância e Coexistência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; além de xeiques, ministros e autoridades participaram da reunião.