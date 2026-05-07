Abdullah bin Zayed parabeniza ministra das Relações Exteriores da Nigéria e discute cooperação bilateral

ABU DHABI, 7 de maio de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, parabenizou Bianca Odumegwu-Ojukwu pela nomeação como ministra das Relações Exteriores da Nigéria.

Durante telefonema, os dois discutiram os laços de amizade, formas de cooperação e oportunidades de ampliar a colaboração em diversos setores, incluindo economia, comércio e investimentos, no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente, em apoio aos interesses comuns.

Abdullah bin Zayed desejou sucesso à ministra nigeriana em suas funções e afirmou esperar trabalhar em conjunto para fortalecer a cooperação bilateral em apoio aos planos de desenvolvimento dos dois países e à prosperidade econômica.

A conversa também abordou o cenário regional, com Abdullah bin Zayed e Bianca Odumegwu-Ojukwu trocando opiniões sobre os desdobramentos mais recentes.