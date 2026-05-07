Emirados Árabes Unidos condenam ataque terrorista contra base militar no Chade

ABU DHABI, 7 de maio de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque terrorista contra uma base militar no Chade que deixou dezenas de mortos e feridos entre integrantes das Forças Armadas.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reiterou a forte condenação do país a atos criminosos desse tipo e a rejeição permanente a todas as formas de violência, extremismo e terrorismo que busquem comprometer a segurança e a estabilidade.

O ministério manifestou condolências e solidariedade às famílias das vítimas, ao governo e à população do Chade pelo ataque, além de desejar rápida recuperação aos feridos.