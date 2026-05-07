Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Egito discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 7 de maio de 2026 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, que faz uma visita fraterna ao país.

Os dois líderes discutiram as relações entre os países e a cooperação em áreas que apoiam prioridades comuns de desenvolvimento e contribuam para ampliar a prosperidade de seus povos.

Os lados também trocaram opiniões sobre os mais recentes desdobramentos regionais e suas graves implicações para a segurança e a estabilidade regional e internacional.

El-Sisi reiterou a condenação do Egito aos ataques terroristas iranianos contra civis e instalações civis nos Emirados Árabes Unidos. Reafirmou a solidariedade do Egito com os Emirados e o apoio a todas as medidas adotadas pelo país para proteger sua segurança, soberania, território e população.

O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa; o xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos; ministros, autoridades e integrantes da delegação egípcia participaram da reunião. Entre eles estavam o ministro das Relações Exteriores, Emigração e Expatriados Egípcios do Egito, Badr Abdelatty, além de outras autoridades.

Mais cedo, Mohamed bin Zayed e El-Sisi visitaram a unidade de caças egípcios estacionada nos Emirados Árabes Unidos para revisar o nível de prontidão dela e os esforços em curso para reforçar as capacidades operacionais e a preparação diante de diferentes desafios.

O xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o ministro de Estado para Assuntos de Defesa, Mohamed bin Mubarak bin Fadhel Al Mazrouei; e oficiais superiores do Ministério da Defesa acompanharam a visita.