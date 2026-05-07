Grupo AD Ports reforça cadeias de suprimento com movimentação de 70 mil contêineres pelo terminal de Fujairah

ABU DHABI, 7 de maio de 2026 (WAM) -- O diretor-executivo do cluster de portos do Grupo AD Ports, Saif Al Mazrouei, afirmou que o grupo movimentou mais de 70 mil TEUs (unidade equivalente a contêiner de 20 pés) por meio do terminal de Fujairah e processou mais de 100 navios de carga por dia durante o período recente marcado pelos desdobramentos regionais.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), à margem do evento Make it in the Emirates 2026, Al Mazrouei destacou o papel estratégico do grupo no fortalecimento das cadeias de suprimento e no aumento da resiliência operacional para garantir o fluxo ininterrupto de mercadorias e do comércio nos Emirados Árabes Unidos e em toda a região.

Segundo ele, Abu Dhabi reconheceu desde cedo, sob orientação da liderança do país, a importância estratégica de investir em infraestrutura avançada e em corredores integrados de logística e comércio capazes de manter a eficiência das cadeias de suprimento em qualquer circunstância, assegurando a continuidade do fluxo de mercadorias nos mercados locais e regionais.

Al Mazrouei afirmou que as cadeias de suprimento dos Emirados são sustentadas por uma rede logística integrada que conecta o Porto Zayed, o Porto Khalifa e o terminal de Fujairah, além de fortes conexões com países vizinhos, como Qatar, Bahrein e Kuwait.

O executivo destacou a ativação bem-sucedida de rotas alternativas planejadas previamente, especialmente o chamado “Corredor Verde”, que permite que cargas recebidas no terminal de Fujairah sejam processadas logisticamente como se tivessem chegado ao Porto Khalifa ou a outros portos dos Emirados. Segundo ele, a medida reforçou ainda mais a posição da AD Ports como centro logístico regional estratégico.

Al Mazrouei acrescentou que a ativação de rotas alternativas e o redirecionamento do transporte de cargas por corredores terrestres, ferroviários, marítimos e aéreos contribuíram diretamente para a continuidade das cadeias de suprimento nos portos do Golfo, apesar dos desafios regionais.

O executivo também informou que o Grupo AD Ports lançou novos serviços regionais de transporte marítimo de contêineres, o que levou à redistribuição e ampliação de sua frota para 24 embarcações dedicadas às operações de contêineres e cargas a granel, com planos de expandir ainda mais a capacidade no futuro.

Segundo Al Mazrouei, essas medidas estratégicas garantiram a continuidade dos serviços regulares de navegação para o Porto Khalifa e ao longo dos três principais corredores comerciais que conectam os portos da costa leste dos Emirados, o mar Arábico e o mar Vermelho.

Os serviços regionais operados pelas empresas SAFEEN Feeders e Global Feeder Shipping também foram redirecionados para os portos de Fujairah e para o Porto de Khorfakkan, no golfo de Omã, criando uma alternativa logística eficiente para os Emirados Árabes Unidos e os países do Conselho de Cooperação do Golfo.