Liderança dos Emirados parabeniza premiê de Antígua e Barbuda pela reeleição

ABU DHABI, 7 de maio de 2026 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de parabéns ao primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne, por sua reeleição para um novo mandato.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, enviaram mensagens semelhantes a Gaston Browne.